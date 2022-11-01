01.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Українцям пропонують обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023

Взяти участь у голосуванні можна через програму «Дія».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що у «Дії» стартує опитування «Журі Нацвідбору на Євробачення-2023». Вперше в історії конкурсу кожен українець зможе долучитися до вибору членів журі Нацвідбору, який проводить Суспільне.

Серед кандидатів:

Джамала

DZIDZIO

Тіна Кароль

Злата Оґнєвіч

Катерина Павленко (Monokate)

Юлія Саніна

Костянтин Томільченко

Тарас Тополя

Валерій Харчишин

Взяти участь в опитуванні в застосунку Дія можна до 7 листопада. До складу журі нацвідбору увійдуть три з них з найбільшою кількістю голосів.

Зробити вибір можна, зайшовши у застосунок та обравши Опитування в розділі Послуги.

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