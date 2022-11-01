    
Главная Новини Харкова Суспільство Українцям пропонують обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023
01.11.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Українцям пропонують обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023

Взяти участь у голосуванні можна через програму «Дія».

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що у «Дії» стартує опитування «Журі Нацвідбору на Євробачення-2023». Вперше в історії конкурсу кожен українець зможе долучитися до вибору членів журі Нацвідбору, який проводить Суспільне.
 
Серед кандидатів:
 
  • Джамала
  • DZIDZIO
  • Тіна Кароль
  • Злата Оґнєвіч
  • Катерина Павленко (Monokate)
  • Юлія Саніна 
  • Костянтин Томільченко
  • Тарас Тополя
  • Валерій Харчишин
Взяти участь в опитуванні в застосунку Дія можна до 7 листопада. До складу журі нацвідбору увійдуть три з них з найбільшою кількістю голосів.
 
Зробити вибір можна, зайшовши у застосунок та обравши Опитування в розділі Послуги.
 
Нагадаємо, «Укренерго» визначив області, в яких буде обмеження електропостачання.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  дія, євробачення-2023
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.10 Суспільство У Дії відбувається оновлення важливої послуги 07.10 Суспільство Українців запрошують на бета-тестування електронного документу в Дії 07.10 Суспільство Українці придбали військові облігації в Дії на 25 мільйонів гривень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 