01.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч
Українцям пропонують обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023
Взяти участь у голосуванні можна через програму «Дія».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
Повідомляється, що у «Дії» стартує опитування «Журі Нацвідбору на Євробачення-2023». Вперше в історії конкурсу кожен українець зможе долучитися до вибору членів журі Нацвідбору, який проводить Суспільне.
Серед кандидатів:
-
Джамала
-
DZIDZIO
-
Тіна Кароль
-
Злата Оґнєвіч
-
Катерина Павленко (Monokate)
-
Юлія Саніна
-
Костянтин Томільченко
-
Тарас Тополя
-
Валерій Харчишин
Взяти участь в опитуванні в застосунку Дія можна до 7 листопада. До складу журі нацвідбору увійдуть три з них з найбільшою кількістю голосів.
Зробити вибір можна, зайшовши у застосунок та обравши Опитування в розділі Послуги.
Нагадаємо, «Укренерго» визначив області, в яких буде обмеження
електропостачання.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0