06.11.2022 12:55 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 6 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 6 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 60 легкових авто;

«Угринів» - 10 легкових авто;

«Рава-Руська» - 4 автобуси;

«Грушів» - 20 легкових авто;

«Краківець» - 3 автобуси;

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 40 легкових авто.