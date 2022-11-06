Комунальники Харкова ліквідують 17 пошкоджень на водогонах

6 листопада бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 17 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
Також на підприємстві зазначили, що минулої доби, 5 листопада, бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 12 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 9 оглядових колодязів.
Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
Нагадаємо, робітники КП «Харківжилбуд» з початку повномасштабної війни закрили 18 тис. вікон у житлових будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
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