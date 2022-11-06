06.11.2022 14:22 Рита Парфенова

Понад дві тисячі боєприпасів ліквідували піротехніки Харківщини за добу (фото)

Протягом минулої доби 30 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій.

158 піротехніків обстежили та очистили територію загальною площею понад 10 га, вилучили та знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет, розповіли РЕДПОСТ в прес-службі ДУ ДСНС.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення, а також перевірка приватного житлового сектору у Харківському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Так, піротехніки за минулий день обстежили біля понад 4 км ліній електропередач та 2,3 км автомобільних доріг.



Загалом з 8 вересня по 6 листопада на деокупованій території Харківщини обстежено 1422 га місцевості, 196 км автомобільних доріг, 389 км ліній електропередач, 131 км залізничних колій та 178 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 37915 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів Харківскій області на лініі зіткнення.