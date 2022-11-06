06.11.2022 15:19 Дмитро Колонєй
Покарання за включене світло: в Україні штрафуватимуть та садитимуть за ґрати
Новий закон вже розглядається в українському парламенті.
Покарання за включене світло: в Україні штрафуватимуть та садитимуть за ґрати
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на сайт Верховної Ради України, комендантська година і режим світломаскування, що діють по всій території країни. економлять електроенергію та створюють максимально складну ситуацію для ворога вночі. В Україні планують запровадити жорстку відповідальність за порушення світломаскування та комендантської години, У парламенті України розглядають новий законопроект №8096,.
Чим загрожуватиме нехтування комендантською годиною або світломаскуванням
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Порушення комендантської години може каратися штрафом у розмірі від 340 до 680 гривень. Або громадськими роботами на строк до 40 годин.
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У разы порушення режиму світломаскування, доведеться виплатити штраф від 510 до 850 гривень. А якщо порушують держслужбовці, то штраф вищий, а саме до 1700 грн.
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Повторне порушення призведе до зростання штрафу. для держслужбовців це буде 3400 грн. Замість штрафу можна одержати виправні роботи на 6 місяців.
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Також за порушення комендантської години можуть затримувати на три дні. Це якщо потрібно буде визначити особу затриманого.
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Якщо через порушення режиму світломаски гинуть люди, то порушнику загрожує ув'язнення на строк до 15 років із конфіскацією майна.
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