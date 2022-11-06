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06.11.2022  15:19   Дмитро Колонєй

Покарання за включене світло: в Україні штрафуватимуть та садитимуть за ґрати

Новий закон вже розглядається в українському парламенті.


Покарання за включене світло: в Україні штрафуватимуть та садитимуть за ґрати
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на сайт Верховної Ради України, комендантська година і режим світломаскування, що діють по всій території країни. економлять електроенергію та  створюють максимально складну ситуацію для ворога вночі. В Україні планують запровадити жорстку відповідальність за порушення світломаскування та комендантської години, У парламенті України розглядають новий законопроект №8096,.

Чим загрожуватиме нехтування комендантською годиною або світломаскуванням

  • Порушення комендантської години може каратися штрафом у розмірі від 340 до 680 гривень. Або громадськими роботами на строк до 40 годин.
  • У разы порушення режиму світломаскування, доведеться виплатити штраф від 510 до 850 гривень. А якщо порушують держслужбовці, то штраф вищий, а саме до 1700 грн.
  • Повторне порушення призведе до зростання штрафу. для держслужбовців це буде 3400 грн. Замість штрафу можна одержати виправні роботи на 6 місяців.
  • Також за порушення комендантської години можуть затримувати на три дні. Це якщо потрібно буде визначити особу затриманого.
  • Якщо через порушення режиму світломаски гинуть люди, то порушнику загрожує ув'язнення на строк до 15 років із конфіскацією майна.
 
 
Источник:   Верховна Рада
 Тэги:  штраф, свет, украина, агрессия россии
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