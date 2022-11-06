Рівень радіації у Харкові на 6 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 5 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, за попередню добу у Харкові діагностували 17 випадків зараження коронавірусом.
Комментариев: 0
Протягом дня вам на думку можуть спадати найнеймовірніші свіжі ідеї – запам'ятайте їх, щоб потім скористатися.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
влажность:
давление:
ветер: