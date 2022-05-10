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10.05.2022  10:24   Рита Парфенова

Харьков получает помощь от зарубежных партнеров

В город доставили продукты, средства гигиены и оборудование.

Харьков получил продукты, средства гигиены и оборудование от иностранных партнеров

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, международные партнеры продолжают помогать Харькову в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины.

В частности, ассоциация «ACTED» (Франция) передала КП «Харьковские тепловые сети» семь генераторов французского производства «Kohler Perform 3000» для использования выездными ремонтными бригадами. Также организация «Federation Nationale de Protection Civile» (Франция) передала 30 поддонов с продуктами питания, в том числе детского, медицинскими принадлежностями, спиртовым гелем и средствами гигиены.

От Посольства Латвийской Республики в Украине получили три вагона с продуктами. Также продукты передали из города-побратима Ришон-ле-Цион (Израиль), а от города-побратима Трнава (Словакия) поступило два вагона гуманитарной помощи.

Кроме того, в Харьков доставлена ​​помощь от Национальной библиотеки в Варшаве (защитная фольга, опрыскиватели, защитные комбинезоны, средства для дезинфекции книг, дезинфицирующие средства для стен, противопожарные одеяла), а также поступило дополнительно 30 тыс. мешков для песка от города Краков (Польша) для укрытия памятников архитектуры.

Напомним, в Харьковской области начал работу контакт-центр гуманитарной помощи.

 

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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