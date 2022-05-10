Под Харьковом во время разминирования подорвались саперы: сбор денег на лечение

9 мая получили ранения двое пиротехников Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
ЧП произошло во время выполнения боевого задания по разминированию территорий Харьковщины, передает РЕДПОСТ со ссылкой на городскую диспетчерскую службу.
Травмы разной степени тяжести получили начальник группы пиротехнических и специальных водолазных работ, подполковник службы гражданской защиты ОВЧАРУК Игорь Васильевич и водолаз-сапер отделения подводного разминирования, прапорщик службы гражданской защиты ГРИНЕНКО Владимир Иванович.
Их состояние требует безотлагательного лечения и оперативного вмешательства.
Для тех, кто может помочь финансово пострадавшим саперам-спасателям, добавляем номера карт:
4731219616923862 Гриненко Владимир Иванович
4149499398481760 Овчарук Игорь Васильевич
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