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10.05.2022  10:44   Рита Парфенова

Под Харьковом во время разминирования подорвались саперы: сбор денег на лечение

9 мая получили ранения двое пиротехников Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Под Харьковом во время разминирования подорвались саперы: сбор денег на лечение

ЧП произошло во время выполнения боевого задания по разминированию территорий Харьковщины, передает РЕДПОСТ со ссылкой на городскую диспетчерскую службу.

Травмы разной степени тяжести получили начальник группы пиротехнических и специальных водолазных работ, подполковник службы гражданской защиты ОВЧАРУК Игорь Васильевич и водолаз-сапер отделения подводного разминирования, прапорщик службы гражданской защиты ГРИНЕНКО Владимир Иванович.

Их состояние требует безотлагательного лечения и оперативного вмешательства.

Для тех, кто может помочь финансово пострадавшим саперам-спасателям, добавляем номера карт:

4731219616923862 Гриненко Владимир Иванович

4149499398481760 Овчарук Игорь Васильевич

Тэги:  сбор денег, харьков
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