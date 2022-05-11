11.05.2022 08:19 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 11 мая

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Продуктовые наборы можно пможно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Они будут работать с 9.00 до 16.00. Раз в месяц каждый житель может получить продуктовый набор.

Также жителей просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.

Напомним, в регионе работает "горячая линия", по вопросам гуманитарной помощи звоните: 0800 301 415.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи

«Укрпочта»

№82, просп. Московский, 210;

№100, бульв. Жасимновый, 5;

№89, просп. Александровский, 113;

№46, пер. Победы, 2;

№91, ул. Харьковских дивизий, 20;

№106, ул. Мира, 82;

№172, ул. Грицевца, 29.

«Новая почта»

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№140, пер. Пискуновский, 4;

№99, просп. Гагарина, 176;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№116, ул. Академика Павлова, 120;

№67, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 30;

№71, просп. Тракторостроителей, 86/137;

№62, ул. Амосова, 11А;

№9, ул. Роганская, 101А.





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