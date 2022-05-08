08.05.2022 12:39 Виталий Хиневич
Харьковчане продолжают получать гуманитарную помощь
Мобильные пункты выдачи гуманитарной помощи работают в Харькове.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что мобильные пункты выдачи гуманитарной помощи ежедневно работают в частном секторе Харькова.
В частности 8 мая, 11 таких пунктов развернуто на территории частного сектора поселка Новозападное и 16 – для жителей части Салтовки и района Немышли в Немышлянском районе города.
«Каждый день мобильный пункт выдачи гуманитарной помощи спешит на встречу с жителями частного сектора, ведь иногда расстояние до ближайшей торговой точки у них составляет два, а то и больше километров», - отметили в Администрации Немышлянского района.
Кроме этого отмечается, что для харьковчан, которые не могут передвигаться самостоятельно, гуманитарную помощь доставляют адресно.
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