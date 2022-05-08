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08.05.2022  12:39   Виталий Хиневич

Харьковчане продолжают получать гуманитарную помощь

Мобильные пункты выдачи гуманитарной помощи работают в Харькове.

Харьков гуманитарная помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что мобильные пункты выдачи гуманитарной помощи ежедневно работают в частном секторе Харькова.
 
В частности 8 мая, 11 таких пунктов развернуто на территории частного сектора поселка Новозападное и 16 – для жителей части Салтовки и района Немышли в Немышлянском районе города. 
 
«Каждый день мобильный пункт выдачи гуманитарной помощи спешит на встречу с жителями частного сектора, ведь иногда расстояние до ближайшей торговой точки у них составляет два, а то и больше километров», - отметили в Администрации Немышлянского района. 
 
Кроме этого отмечается, что для харьковчан, которые не могут передвигаться самостоятельно, гуманитарную помощь доставляют адресно.
 
Напомним, более 100 тонн гуманитарной помощи за сутки передано жителям Харьковщины.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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