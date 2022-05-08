08.05.2022 12:18 Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Коммунальщики продолжают ремонтировать трубопроводы холодного водоснабжения, невзирая на активные боевые действия.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», за сутки в Харькове ликвидировано 10 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и восстановлено 7 смотровых колодцев. Сегодня, 8 мая, запланировано проведение ремонтных работ на водоводах во всех районах города.

Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ просим более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.