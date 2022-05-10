10.05.2022 22:05 Дмитрий Колоней

Мы будем восстанавливать Харьков уже сейчас!

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов на встрече с руководством немецкой инвестиционной компании «ESE Investment AG»



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 10 мая 2022 года, встретился с руководством немецкой инвестиционной компании «ESE Investment AG», которая разрабатывает и реализовывает проекты в области возобновляемых источников энергии, зеленой энергетики и технологичного строительства.

Встречу, в рамках которой стороны обсудили будущее восстановление города Харькова, организовал народный депутат Украины Игорь Абрамович.

Так, член административного совета инвестиционного фонда Олаф Кнаппе выразил готовность принять участие в будущем восстановлении Харькова. По его словам, для этого фонд имеет необходимые компетенции, патенты и поддержку от Всемирного банка, ЕБРР, а также специализированных фондов из США, Европы и Великобритании. В частности, при участии городского совета и поддержке правительства Украины фонд готов принять участие в реализации проектов, касающихся инфраструктурного и жилищного строительства, альтернативной энергетики, децентрализации энергообеспечения жилых и коммунальных объектов, строительства современных высокотехнологичных подстанций и производства водорода с возможностью его последующей реализации.

В свою очередь Игорь Терехов отметил, что город будет реализовывать прежде всего те проекты, которые позволят не просто восстанавливать инфраструктуру Харькова, но и сделать его более технологичным, с применением энергосберегающих технологий, ориентированным на комфорт и безопасность жителей города. Также отдельное внимание мэр уделил теме развития системы городского транспорта, большая часть которого была уничтожена или повреждена во время вражеских бомбардировок.

«Мы не хотим дожидаться окончания войны. Мы будем восстанавливать Харьков уже сейчас!» - подчеркнул Игорь Терехов.

Также свою готовность оказывать всестороннюю поддержку Харькову еще раз выразил Игорь Абрамович. Он отметил, что сейчас активно занимается поиском специалистов, инвесторов национальных и международных организаций, которые помогут отстроить Украину.