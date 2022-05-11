11.05.2022 15:24 Дмитрий Колоней

Сейчас не время молчать и оставаться в тени

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя роспуск фракции ОПЗЖ в городском совете и создание группы «Восстановление Украины».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, подавляющее большинство депутатов фракции поддерживают с ним связь и пытаются помочь городу, поставляя продукты питания, медикаменты, организовывая эвакуацию людей, защищая интересы жителей города, где и как это возможно.

Городской голова подчеркнул, что в то же время в условиях войны их действия должны быть подкреплены политической составляющей.

«Любой представитель органов власти должен расставить все точки над «і», четко обозначив свою позицию, публично осудив действия страны-агрессора, что и было ими сделано на сегодняшней сессии. Сейчас не время молчать и оставаться в тени. Знаю, что на принятие решения о выходе и роспуске фракции повлиял пример народного депутата - харьковчанина Игоря Абрамовича, который покинул ряды ОПЗЖ в первые дни полномасштабного вторжения», - сообщил Игорь Терехов.