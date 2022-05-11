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11.05.2022  15:24   Дмитрий Колоней

Сейчас не время молчать и оставаться в тени

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя роспуск фракции ОПЗЖ в городском совете и создание группы «Восстановление Украины».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, подавляющее большинство депутатов фракции поддерживают с ним связь и пытаются помочь городу, поставляя продукты питания, медикаменты, организовывая эвакуацию людей, защищая интересы жителей города, где и как это возможно.
 
Городской голова подчеркнул, что в то же время в условиях войны их действия должны быть подкреплены политической составляющей.
 
«Любой представитель органов власти должен расставить все точки над «і», четко обозначив свою позицию, публично осудив действия страны-агрессора, что и было ими сделано на сегодняшней сессии. Сейчас не время молчать и оставаться в тени.  Знаю, что на принятие решения о выходе и роспуске фракции повлиял пример народного депутата - харьковчанина Игоря Абрамовича, который покинул ряды ОПЗЖ в первые дни полномасштабного вторжения», - сообщил Игорь Терехов.
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков, роспуск фракции опзж
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