11.05.2022 15:26 Виталий Хиневич

В Харькове наградили спасателей и сотрудников центра экстренной медицинской помощи

Ежедневно спасатели и персонал центра экстренной медицинской помощи рискую собственной жизнью, ради помощи украинцам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 11 мая за мужество и героизм, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, в частности: проведение аварийно-спасательных работ, спасение жизни людей, тушение пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных боевыми действиями, харьковских спасателей и работников центра экстренной медицины и медицины катастроф были награждены нагрудными знаками "За отвагу в чрезвычайной ситуации" и грамотами ГСЧС Украины.

Также сотрудникам Службы спасения были вручены очередные и внеочередные специальные звания.

Кроме этого отмечается, что награждал лучших сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС и работников центра экстренной медицинской помощи заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бондарь.

Напомним, в Харькове наградили коммунальщиков за устранение сложного дефекта на тепломагистрали.