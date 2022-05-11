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11.05.2022  15:26   Виталий Хиневич

В Харькове наградили спасателей и сотрудников центра экстренной медицинской помощи

Ежедневно спасатели и персонал центра экстренной медицинской помощи рискую собственной жизнью, ради помощи украинцам.

В Харькове наградили спасателей
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 11 мая за мужество и героизм, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, в частности: проведение аварийно-спасательных работ, спасение жизни людей, тушение пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных боевыми действиями, харьковских спасателей и работников центра экстренной медицины и медицины катастроф были награждены нагрудными знаками "За отвагу в чрезвычайной ситуации" и грамотами ГСЧС Украины.
 
Также сотрудникам Службы спасения были вручены очередные и внеочередные специальные звания.
 
Кроме этого отмечается, что награждал лучших сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС и работников центра экстренной медицинской помощи заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бондарь.
 
Напомним, в Харькове наградили коммунальщиков за устранение сложного дефекта на тепломагистрали.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, скорая помощь, награды, харьков
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