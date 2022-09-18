18.09.2022 20:29 Дмитро Колонєй

Окупанти захопили та катували іноземців під Харковом (фото)

Під Харковом правоохоронці відкрили кримінальну справу про злочини загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, іноземці прибули в Україну приблизно за три тижні до повномасштабного вторгнення.Частина з них приїхала на навчання в Куп'янському училищі, частина працювати. Вони орендували будинок в Куп'янську. Коли почалася війна, іноземці спочатку ховалися в будинку. А потім вирішили піти пішки до Харкова.

На першому ж блокпосту, який вже займали російські війська, їх затримали, зв’язали руки та закрили очі. Після чого увезли в невідомому напрямку.

Їх привезли до міста Вовчанськ, де утримували до кінця окупації цієї території. До 10 вересня іноземні громадяни перебували в полоні. Їх катували і піддавали тортурам Наразі іноземці віком від 20 до 40 років знаходяться в одному з реабілітаційних центрів. Їм надана медична допомога та забезпечені всі умови для належного проживання.