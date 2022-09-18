    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти захопили та катували іноземців під Харковом (фото)
18.09.2022  20:29   Дмитро Колонєй

Окупанти захопили та катували іноземців під Харковом (фото)

Під Харковом правоохоронці відкрили кримінальну справу про злочини загарбників.

Захопили та катували іноземців під Харковом окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, іноземці прибули в Україну приблизно за три тижні до повномасштабного вторгнення.Частина з них приїхала на навчання в Куп'янському училищі, частина працювати. Вони орендували будинок в Куп'янську. Коли почалася війна, іноземці спочатку ховалися в будинку. А потім вирішили піти пішки до Харкова.
 
Захопили та катували іноземців під Харковом окупанти
 
На першому ж блокпосту, який вже займали російські війська, їх затримали, зв’язали руки та закрили очі. Після чого увезли в невідомому напрямку. 
 
 
 
Захопили та катували іноземців під Харковом окупанти
 
Їх привезли до міста Вовчанськ, де утримували до кінця окупації цієї території. До 10 вересня іноземні громадяни перебували в полоні. Їх катували і піддавали тортурам  Наразі іноземці віком від 20 до 40 років знаходяться в одному з реабілітаційних центрів. Їм надана медична допомога та забезпечені всі умови для належного проживання.
 
Захопили та катували іноземців під Харковом окупанти
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  агрессия россии, пытки, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.09 Армія ЗСУ відбили атаки противника на населені пункти Харківщини (відео) 18.09 Армія Загарбник розповів про скрутне становище окупаційної армії (відео) 18.09 Армія Окупанти деморалізовані та обговорюють втрати на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 