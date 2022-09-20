20.09.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники готують водопровідне господарство до зими

Ремонтники усувають аварії на трубопроводах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 19 вересня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 12 пошкоджень на водоводах та упорядкували 15 оглядових колодязів. Зокрема, в Індустріальному районі ремонтники оперативно усунули серйозну аварійну ситуацію на водоводі діаметром 800 мм на вул. Тархова.

«Напередодні ретельно спланували проведення комплексу відновлювальних заходів та підготували все необхідне. Оперативно виявивши ушкодження, розпочали усунення аварії. З поставленим завданням у встановлені терміни успішно впоралися і після завершення робіт упорядкували територію. Паралельно було усунено аварійну ситуацію на магістралі діаметром 50 мм по вул. Електровозній», - зазначив начальник Індустріального району служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

Також начальник районної служби повідомив, що значний обсяг ремонтних робіт було проведено і у вихідні. Зокрема, ремонтники усунули два складні пошкодження на водоводі діаметром 800 мм на вул. Миру, а на вул. Шариковій упорядкували оглядовий колодязь і капітально відремонтували ввід в один з дитячих садків.

Сьогодні бригадами АВР Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Всі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно зросли», - наголошують на КП «Харківводоканал».