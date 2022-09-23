23.09.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

У Золочівському районі відновили електропостачання

Населені пункти Золочівського району були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".

Повідомляється, що частина села Золочів, а також села Березівка, Конгресівка, Довжик та інші були знеструмлені з початку вересня внаслідок артилерійських, мінометних та ракетних обстрілів з боку рф.

Енергетики Золочівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили пошкоджені повітряні лінії.

"Район постійно страждає від ворожих прильотів. Особливо дістається прикордонним селам. Ризикуючи життям, енергетики щодня ремонтують пошкоджені мережі. Цього разу вдалося заживити понад 3500 споживачів, що залишалися без світла внаслідок ворожих атак", - зазначили в обленерго.

Як повідомили у Золочівському РЕМ, після звільнення Харківської області інтенсивність обстрілів дещо знизилася, тому є надія, що енергетики зможуть найближчим часом відремонтувати ті об'єкти, до яких не було доступу декілька місяців.

Нагадаємо, у Харкові асфальтують тротуари , під якими проходили ремонти трубопроводів.