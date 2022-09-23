23.09.2022 13:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області погасили поштовий блок до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди

Урочисте спецпогашення поштового блоку "Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди" відбулося в Сковородинівці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що у селі Сковородинівка Харківської області пройшло урочисте спецпогашення поштового блоку. "Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди".

На одній поштовій марці поштового блоку художники-графіки відтворили малюнок Сковороди - фонтан "Нерівна всім рівність". Зображення цього фонтану було на банкнотах УНР в 500 гривень, що ходили у 1918—1920 роках, а також зараз є на банкнотах незалежної України, введених в обіг у 2006 році. А на другій марці блоку - портрет Сковороди, а на полях блоку факсиміле філософа та зображення янголів.

Спецпогашення поштового блоку проходило біля Національного літературно-меморіального музеї Г. Сковороди.

На заході був присутній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, директор музею Наталія Міцай, представники Харківської ОВА.

Також повідомляється, що спецпогашення поштового блоку відбувалося у Нью-Йорку та Києві.

Нагадаємо, 7 травня 2022 музей Григорія Сковороди був знищений внаслідок цілеспрямованого і прицільного ракетного обстрілу окупантів.