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23.09.2022  13:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області погасили поштовий блок до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди

Урочисте спецпогашення поштового блоку "Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди" відбулося в Сковородинівці.

марка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що у селі Сковородинівка Харківської області пройшло урочисте спецпогашення поштового блоку. "Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди".
 
На одній поштовій марці поштового блоку художники-графіки відтворили малюнок Сковороди - фонтан "Нерівна всім рівність". Зображення цього фонтану було на банкнотах УНР в 500 гривень, що ходили у 1918—1920 роках, а також зараз є на банкнотах незалежної України, введених в обіг у 2006 році. А на другій марці блоку - портрет Сковороди, а на полях блоку факсиміле філософа та зображення янголів.
 
Спецпогашення поштового блоку проходило біля Національного літературно-меморіального музеї Г. Сковороди.
 
На заході був присутній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, директор музею Наталія Міцай, представники Харківської ОВА.
 
Також повідомляється, що спецпогашення поштового блоку відбувалося у Нью-Йорку та Києві.
 
Нагадаємо, 7 травня 2022 музей Григорія Сковороди був знищений внаслідок цілеспрямованого і прицільного ракетного обстрілу окупантів.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  харьков, марка, укрпошта
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