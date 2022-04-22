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22.04.2022  12:47   Рита Парфенова

Психолог онлайн: как в Харькове получить помощь

Харьковский городской центр социальных служб «Доверие» консультирует граждан в режиме онлайн.

Социально-психологическая помощь онлайн в Харькове

Специалисты центра оказывают социально-психологическую помощь, в том числе в случаях, связанных с насилием и боевыми действиями, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент социальной политики.

Также они занимаются дальнейшим представительством интересов граждан и помогают связаться с другими службами, организациями и учреждениями, необходимыми для решения проблем.

Помимо психологических консультаций центр предоставляет информацию о работе пунктов выдачи гуманитарной помощи, возможности получения гуманитарной помощи от волонтеров, об эвакуации, а также оформлении ряда документов, в частности, справки внутренне перемещенных лиц, заявления на получение денежной помощи для ВПЛ, заявления об уничтоженном/поврежденном имуществе и др.

Граждане, нуждающиеся в получении социальных услуг, могут написать:

  • по электронной почте: [email protected]
  • в социальной сети «Instagram»: @hmcss_dovira
  • в социальной сети «Facebook»: https://www.facebook.com/KhCSSDovira

Для удобства обработки обращений граждан просят писать их по следующей форме: полное ФИО лица; сущность вопроса, с которым обращаются; район проживания в Харькове; контактный мобильный телефон.

Тэги:  соцзащита, харьков
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