22.04.2022 12:47 Рита Парфенова

Психолог онлайн: как в Харькове получить помощь

Харьковский городской центр социальных служб «Доверие» консультирует граждан в режиме онлайн.

Специалисты центра оказывают социально-психологическую помощь, в том числе в случаях, связанных с насилием и боевыми действиями, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент социальной политики.

Также они занимаются дальнейшим представительством интересов граждан и помогают связаться с другими службами, организациями и учреждениями, необходимыми для решения проблем.



Помимо психологических консультаций центр предоставляет информацию о работе пунктов выдачи гуманитарной помощи, возможности получения гуманитарной помощи от волонтеров, об эвакуации, а также оформлении ряда документов, в частности, справки внутренне перемещенных лиц, заявления на получение денежной помощи для ВПЛ, заявления об уничтоженном/поврежденном имуществе и др.



Граждане, нуждающиеся в получении социальных услуг, могут написать:

по электронной почте: [email protected]

в социальной сети «Instagram»: @hmcss_dovira

в социальной сети «Facebook»: https://www.facebook.com/KhCSSDovira

Для удобства обработки обращений граждан просят писать их по следующей форме: полное ФИО лица; сущность вопроса, с которым обращаются; район проживания в Харькове; контактный мобильный телефон.