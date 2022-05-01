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01.05.2022  08:56   Рита Парфенова

Оккупанты перебрасывают силы под Изюм, - Генштаб ВСУ

Командование вооруженных сил русской федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала собственных войск.


facebook.com/GeneralStaff.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что в приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

Также группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 1 мая.

 

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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