Оккупанты перебрасывают силы под Изюм, - Генштаб ВСУ

Командование вооруженных сил русской федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала собственных войск.
Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.
Также группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 1 мая.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
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