Под Харьковом обстреляли село: повреждены дома

Оккупанты повторно обстреляли село Уды под Харьковом.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, российские военнослужащие в период с вечера 29 апреля до утра 30 апреля 2022 гоа повторно снова обстреляли село Уды Богодуховского района. В результате повреждены 13 жилых домов, магазин и 2 учебных заведения.
Следователи Управления СБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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