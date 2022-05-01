01.05.2022 09:17 Рита Парфенова

Под Харьковом обстреляли село: повреждены дома

Оккупанты повторно обстреляли село Уды под Харьковом.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, российские военнослужащие в период с вечера 29 апреля до утра 30 апреля 2022 гоа повторно снова обстреляли село Уды Богодуховского района. В результате повреждены 13 жилых домов, магазин и 2 учебных заведения.



Следователи Управления СБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).