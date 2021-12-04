04.12.2021 20:23 Евгений Клочко
Пионерский в Школьный: на Харьковщине переименуют еще ряд улиц
В Харьковской области в Изюме хотят переименовать две улицы, три переулка и один парк.
Пионерский в Школьный: на Харьковщине переименуют еще ряд улиц
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на в пресс-службу Изюмского городского совета.
Отмечается, что ранее на заседании топонимической комиссии исполкома Изюмского совета рассмотрели предложения о том, чтобы дать новые названия улицам и переулкам в городе.
Также был опубликован полный список улиц
и новых названий, в которые их хотят переименовать:
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переулок Халтурина в переулок Архиерейский;
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переулок Пионерский в переулок Школьный;
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переулок Яружный в переулок Татаринова Юрия;
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улицу Ростовский шлях на улицу Изюмский шлях;
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улицу Совхоз Изюмский на улицу Аграрную.
"Рассмотрены предложения по переименованию и принято решение провести общественное обсуждение в соответствии с Положением о присвоении/переименовании имен объектам права собственности, расположенных на территории Изюмской городской территориальной громады", — говорится в сообщении горсовета.
Одновременно с этим планируют переименовать и парк возле городского дворца культуры по проспекту Независимости, 64-В, которому могут дать название "Шелковичный сад".
Кроме этого члены комиссии приняли во внимание относительно необходимости переименования улицы Московской, переулка Московского, а также улицы Пролетарской.
Также было принято решение установить памятный знак, погибшим в АТО и ООС жителям Изюма и Изюмского района.
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров разрешил изменение границ городов и регионов по новым правилам
.
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