04.12.2021 20:23 Евгений Клочко

Пионерский в Школьный: на Харьковщине переименуют еще ряд улиц

В Харьковской области в Изюме хотят переименовать две улицы, три переулка и один парк.



Пионерский в Школьный: на Харьковщине переименуют еще ряд улиц



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на в пресс-службу Изюмского городского совета.

Отмечается, что ранее на заседании топонимической комиссии исполкома Изюмского совета рассмотрели предложения о том, чтобы дать новые названия улицам и переулкам в городе.

Также был опубликован полный список улиц и новых названий, в которые их хотят переименовать:

переулок Халтурина в переулок Архиерейский;

переулок Пионерский в переулок Школьный;

переулок Яружный в переулок Татаринова Юрия;

улицу Ростовский шлях на улицу Изюмский шлях;

улицу Совхоз Изюмский на улицу Аграрную.

"Рассмотрены предложения по переименованию и принято решение провести общественное обсуждение в соответствии с Положением о присвоении/переименовании имен объектам права собственности, расположенных на территории Изюмской городской территориальной громады", — говорится в сообщении горсовета.

Одновременно с этим планируют переименовать и парк возле городского дворца культуры по проспекту Независимости, 64-В, которому могут дать название "Шелковичный сад".

Кроме этого члены комиссии приняли во внимание относительно необходимости переименования улицы Московской, переулка Московского, а также улицы Пролетарской.

Также было принято решение установить памятный знак, погибшим в АТО и ООС жителям Изюма и Изюмского района.

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