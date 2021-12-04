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04.12.2021  20:23   Евгений Клочко

Пионерский в Школьный: на Харьковщине переименуют еще ряд улиц

В Харьковской области в Изюме хотят переименовать две улицы, три переулка и один парк.


Пионерский в Школьный: на Харьковщине переименуют еще ряд улиц
В Изюме переименуют часть улиц. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на в пресс-службу Изюмского городского совета.  
 
Отмечается, что ранее на заседании топонимической комиссии исполкома Изюмского совета рассмотрели предложения о том, чтобы дать новые названия улицам и переулкам в городе.
 
Также был опубликован полный список улиц и новых названий, в которые их хотят переименовать: 
 
  • переулок Халтурина в переулок Архиерейский;  
  • переулок Пионерский в переулок Школьный;
  • переулок Яружный в переулок Татаринова Юрия;
  • улицу Ростовский шлях на улицу Изюмский шлях; 
  • улицу Совхоз Изюмский на улицу Аграрную.
 "Рассмотрены предложения по переименованию и принято решение провести общественное обсуждение в соответствии с Положением о присвоении/переименовании имен объектам права собственности, расположенных на территории Изюмской городской территориальной громады", — говорится в сообщении горсовета.
 
Одновременно с этим планируют переименовать и парк возле городского дворца культуры по проспекту Независимости, 64-В, которому могут дать название "Шелковичный сад".
 
Кроме этого члены комиссии приняли во внимание относительно необходимости переименования улицы Московской, переулка Московского, а также улицы Пролетарской.
 
Также было принято решение установить памятный знак, погибшим в АТО и ООС жителям Изюма и Изюмского района. 
 
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров разрешил изменение границ городов и регионов по новым правилам.
 
Источник:   Изюмский горсовет
 Тэги:  декоммунизация, переименование, харьков
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