20.04.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Аграрии должны помнить о дистанционном минировании полей агрессором

Об этом, а также об обороне города, боях с оккупантами и обстрелах глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в интервью Gazeta.ua.

Как сообщает РЕДПОСТ , Олег Синегубов отметил, что в настоящее время Харьковщина подвергается обстрелам российских войск, которые атакуют мирные города из реактивных систем залпового огня и из артиллерии. Интенсивность обстрелов растет. В Харькове почти каждый день погибают и ранятся люди.

На юго-востоке области в связи с вероятностью боев производилась эвакуация мирного населения. В частности, из Лозовского района эвакуировали уже 50 тысяч человек. Барвенково также организованно эвакуировали - выехали около 4,5 тысяч человек. Олег Синегубов отметил, что областные власти настоятельно рекомендуют людям выезжать, сейчас согласовывают безопасные маршруты.

Отдельно обсудили развитие экономики в городе и области. По словам руководителя области, ряд предприятий остались и работают в регионе.

«Кто-то открывает малый и средний бизнес, который это время простаивал. У нас работают некоторые предприятия. Несмотря на такую ​​ситуацию, есть заказы из-за границы. Работают продуктовые супермаркеты. Делаем все, чтобы запустить экономические процессы в Харьковской области», - отметил Олег Синегубов.

По его словам, сейчас некоторые предприятия ищут работников потому, что многие харьковчане уехали и освободили рабочие места. Для таких предприятий остро стоит вопрос обновления условий для работы бизнеса.

«При ОГА возобновили координационный совет по бизнесу и экономике. Есть телефон горячей линии, чтобы предприниматели обращались за необходимой помощью для возобновления работы. Для нас сейчас главное это создание новых рабочих мест и сохранение тех, которые были», – уточнил Олег Синегубов.

Также глава области отметил важность своевременного проведения на свободных от врага территориях посевной кампании. В планах области засеять необходимыми для населения культурами от 60 до 80 процентов всей площади пахотных земель.

«Не секрет, что есть определенные проблемы с удобрениями, горючим для аграриев. Решаем это и сегодня мы создали все условия для посевной кампании», - сказал Олег Синегубов.

Однако посевная должна быть еще и безопасной, поэтому аграрии работают с военными, определяют те поля, где можно относительно безопасно проводить работы. Ведь россияне проводили и дистанционное минирование полей через артиллерию. Аграрии должны обращать на это внимание.