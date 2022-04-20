20.04.2022 16:38 Виталий Хиневич

В Харьковской области нашли боеприпасы на миллионы долларов

На Харьковщине выявили склад боеприпасов и комплектующих для военной техники.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что в Харьковской области был найден законспирированный склад боеприпасов и комплектующих для ремонта вражеской техники на общую сумму 200 миллионов долларов. Силами СБУ была изъята вся партия вооружения, теперь она будет использоваться для защиты Украины.

В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны Украины 60 полнокомплектных танковых двигателей, большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Кроме этого отмечается, что СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. Собственники склада хотели идти на сотрудничество с оккупантами.

СБУ установила всех причастных к преступлению и принимает меры для их поимки.

Напомним, 16 апреля сотрудники патрульной полиции задержали 7 подозрительных граждан, которые могли сотрудничать с врагом.