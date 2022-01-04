В Харькове на пожаре нашли тело неизвестного мужчины (фото)

Устанавливается личность мужчины, погибшего на пожаре по улице Москалевской в Харькове.
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара, в котором погиб мужчина, передает РЕДПОСТ.
Его тело обнаружили недалеко от входной двери горевшей квартиры в доме по улице Москалевской, 6. На вид погибшему около 50 лет, его личность устанавливается.
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Сам пожар произошел днем 3 января в двухэтажном жилом доме на улице Москалевской, 6. Когда спасатели прибыли на вызов, в квартире на втором этаже горели домашние вещи и мусор на площади 10 кв.м. В течение часа пожар был локализован, еще через час полностью потушен.
Напомним, ранее мы писали о том, как как мусор уничтожил квартиру в Харькове.
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