04.01.2022 10:09 Евгений Клочко

Приспущен флаг на самом большом флагштоке в Украине: названа причина

Из-за сильных порывов ветра 3 января приспустили флаг на Сергиевской площади в центре Харькова.



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Об этом РЕДПОСТ сообщили в СКП "Харьковзеленстрой". Такую процедуру провели из-за сильных порывов ветра, чтобы не сломалась мачта, на которой держится один из символов Украины. Как пояснили в СКП "Харьковзеленстрой" так на предприятии делают всегда, когда синоптики сообщают об ухудшении погодных условий.

По данным синоптиков, порывы ветра будут и 4 января. Так, ветер остается юго-западным, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с утром и днем.

В коммунальном предприятии пояснили, что флаг вновь подымут вверх, и он окажется на привычном месте, как его привыкли видеть харьковчане. Перед его поднятием сотрудники обязательно проверяют все швы и крепления на целостность, а уже потом вернут на привычную высоту.

Напомним, флагшток в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.