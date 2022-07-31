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31.07.2022  08:22   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про наслідки ракетного удару по Харкову

Після обстрілу Харкова російськими окупантами біля четвертої години ночі 31 липня пошкоджені будівлі в одному з районів міста.


facebook.com/MNSKHARKIV
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів своєму Телеграмм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о «прилетах» в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий», - написав він.
 
Вночі місцеві телеграм-канали писали щонайменьше про шість вибухів у Харкові та передмісті.

«Где еще были «приходы» - уточняем», – додав Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, після вчорашнього обстрілу району ХТЗ Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Телеграмм-каналі призвав мешканців міста бути обережними.
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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