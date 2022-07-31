Ігор Терехов розповів про наслідки ракетного удару по Харкову

Після обстрілу Харкова російськими окупантами біля четвертої години ночі 31 липня пошкоджені будівлі в одному з районів міста.
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Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
Щороку в останню неділю липня в Україні відзначають День працівників торгівлі.
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