Ігор Терехов розповів про наслідки ракетного удару по Харкову

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Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.

Прогноз погоди у Харкові на 31 липня Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.