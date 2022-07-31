31.07.2022 08:14 Рита Парфенова

У Харківській області збройні сили рф ведуть обстріли з артилерії та авіації

Противник здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.\

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Питомник, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка та Чепіль.



Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Завдав авіаційного удару біля Старого Салтова.



В напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла.

Нагадаємо, ворог завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.