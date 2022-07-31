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31.07.2022  08:51   Рита Парфенова

За добу зруйновано 50 помешкань у Харкові та області

У Харькові не не припиняються щоденні ракетні та артилерійські обстріли, в результаті яких зазнають руйнувань об’єкти житлового сектору та цивільної інфраструктури.

харьков разрушения

Про це розповів начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, передає РЕДПОСТ.

30 липня під удари окупантів потрапили Харків, населені пункти Золочів, Чугуїв, Клугіно-Башкирівка, Андріївка та Циркуни. Пошкоджені  приватні будинки, учбовий заклад, вогнем знищено 1 га посівних угідь. Слідчі ретельно задокументували наслідки обстрілів, завданих військовими рф.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу 50 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, після обстрілу Харкова російськими окупантами біля четвертої години ночі 31 липня пошкоджені будівлі в одному з районів міста.

Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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