Водіїв просять бути пильними на Полтавському Шляху: причини

На вулиці Харкова проводять ремонтні роботи.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради, На проїжджій частині по вул. Полтавський шлях ліквідують провал асфальтобетонного покриття поруч із оглядовим колодязем.
Роботи виконують ремонтники Комплексу "Харківводопостачання" КП "Харківводоканал".
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