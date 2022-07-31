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31.07.2022  09:07   

Водіїв просять бути пильними на Полтавському Шляху: причини

На вулиці Харкова проводять ремонтні роботи.

Новини Харькова: на Полтавському Шляху - ремонтні роботи

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради, На проїжджій частині по вул. Полтавський шлях ліквідують провал асфальтобетонного покриття поруч із оглядовим колодязем.

Роботи виконують ремонтники Комплексу "Харківводопостачання" КП "Харківводоканал".

Водіїв просять бути пильними та дотримуватись правил дорожнього руху.

Тэги:  ремонт дорог, харьков
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