31.07.2022 12:36 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 31 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 31 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 80 легковиків;

«Угринів» - 80 легковиків, 3 автобуса;

«Рава-Руська» - 100 легковиків, 10 автобусів;

«Грушів» - 60 легковиків, 5 автобусів;

«Шегині» - 50 легковиків, 11 автобусів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 35 легковиків, 1 автобус;

Угорщина:

«Тиса» - 25 легковиків, 3 автобуса;

«Лужанка» - 15 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 60 легковиків.

За добу 30 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 92 тисячі осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули понад 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували більше 47 тисяч осіб, майже 43 тисячі з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.