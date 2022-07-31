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31.07.2022  12:36   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 31 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 31 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 80 легковиків;
  • «Угринів» - 80 легковиків, 3 автобуса;
  • «Рава-Руська» - 100 легковиків, 10 автобусів;
  • «Грушів» - 60 легковиків, 5 автобусів;
  • «Шегині» - 50 легковиків, 11 автобусів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 35 легковиків, 1 автобус;

Угорщина:

  • «Тиса» - 25 легковиків, 3 автобуса;
  • «Лужанка» - 15 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 60 легковиків.
За добу 30 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 92 тисячі осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 44 тисячі осіб.  25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували більше 47 тисяч осіб, майже 43 тисячі з них – громадяни України.
 
Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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