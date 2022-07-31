31.07.2022 12:36 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 31 липня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 31 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 80 легковиків;
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«Угринів» - 80 легковиків, 3 автобуса;
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«Рава-Руська» - 100 легковиків, 10 автобусів;
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«Грушів» - 60 легковиків, 5 автобусів;
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«Шегині» - 50 легковиків, 11 автобусів.
Словацька Республіка:
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«Ужгород» - 35 легковиків, 1 автобус;
Угорщина:
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«Тиса» - 25 легковиків, 3 автобуса;
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«Лужанка» - 15 легковиків.
Румунія:
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«Порубне» - 60 легковиків.
За добу 30 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 92 тисячі осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували більше 47 тисяч осіб, майже 43 тисячі з них – громадяни України.
Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття
першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.
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