Ракетний удар знищив фермерське господарство під Харковом (фото)

Вранці 31 липня окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 31 липня близько 4 години ранку російські військові здійснили ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району.
Внаслідок цього пошкоджено будівлі фермерського господарства.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
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