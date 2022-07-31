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31.07.2022  13:40   Рита Парфенова

Ракетний удар знищив фермерське господарство під Харковом (фото)

Вранці 31 липня окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області

ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 31 липня близько 4 години ранку російські військові здійснили ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району.

ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району

Внаслідок цього пошкоджено будівлі фермерського господарства.

ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району

Нагадаємо,ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харкові та області за минулу добу.



 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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