Пожежу після ракетного обстрілу Харкова рятувальники гасили понад шість годин (фото)

Після ракетного обстрілу Київського району Харкова зайнялася пожежа
Про це передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.
Вранці 31 липня рашисти здійснили ракетний обстріл по місту Харкову, в результаті чого майже повністю була зруйнована двоповерхова виробнича будівля у Київському районі.
У будівлі сталася пожежа на площі близько 60 кв.м.
До ліквідації цієї пожежі були задіяні 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.
Силами ДСНС пожежу було ліквідовано о 10:30.
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