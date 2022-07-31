31.07.2022 14:29 Рита Парфенова

Пожежу після ракетного обстрілу Харкова рятувальники гасили понад шість годин (фото)

Після ракетного обстрілу Київського району Харкова зайнялася пожежа

Про це передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.



Вранці 31 липня рашисти здійснили ракетний обстріл по місту Харкову, в результаті чого майже повністю була зруйнована двоповерхова виробнича будівля у Київському районі.

У будівлі сталася пожежа на площі близько 60 кв.м.

До ліквідації цієї пожежі були задіяні 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Силами ДСНС пожежу було ліквідовано о 10:30.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харкові та області за минулу добу.