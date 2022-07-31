    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пожежу після ракетного обстрілу Харкова рятувальники гасили понад шість годин (фото)
31.07.2022  14:29   Рита Парфенова

Пожежу після ракетного обстрілу Харкова рятувальники гасили понад шість годин (фото)

Після ракетного обстрілу Київського району Харкова зайнялася пожежа

Новини Харкова: Пожежу після ракетного обстрілу гасили понад шість годин

Про це передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.

Вранці 31 липня рашисти здійснили ракетний обстріл по місту Харкову, в результаті чого майже повністю була зруйнована двоповерхова виробнича будівля у Київському районі.

Новини Харкова: Пожежу після ракетного обстрілу гасили понад шість годин

У будівлі сталася пожежа на площі близько 60 кв.м.

До ліквідації цієї пожежі були задіяні 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Новини Харкова: Пожежу після ракетного обстрілу гасили понад шість годин

Силами ДСНС пожежу було ліквідовано о 10:30.

Новини Харкова: Пожежу після ракетного обстрілу гасили понад шість годин

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, гсчс, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.07 Надзвичайні події Харків на ранок 31 липня. Оперативна обстановка від ДСНС 30.07 Надзвичайні події Вибух та пожежа під Харковом: медики рятують чоловіка (фото, відео) 30.07 Надзвичайні події Харків на ранок 30 липня. Оперативна обстановка від ДСНС (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 