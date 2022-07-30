Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
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Зірки закликають до акуратності у спілкуванні. Тим, хто любить тиснути на оточуючих, сьогодні доведеться несолодко: оточуючі можуть дати дуже різку відсіч, аж до фізичної.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні ми вшановуємо дружбу як процес: у квітні 2011 року ООН започаткувала Міжнародний день дружби.
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