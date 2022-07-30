30.07.2022 11:07 Дмитрий Колоней

Допомога особі, яка доглядає хвору дитину: як оформити у Харкові

На це питання відповіли в Управлінні соціального захисту населення Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Управління соціального захисту населення Харкова, на підтримку сімей з дітьми, яким не встановлена ​​інвалідність, але хворим на тяжку перинатальну ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет або хронічним захворюванням нирок IV ступеня, які отримали тяжку травму, які потребують трансплантації органу, паліативної допомоги, нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми» гарантується надання допомоги з догляду.

Допомога призначається одному з батьків (усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику), який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, з дня звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (за місцем проживання) та виплачується шість місяців незалежно від отримання інших видів державної допомоги.

Розмір допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам для дітей відповідного віку (з 01.07.2022 на дітей віком до 6 років – 4402 грн.; на дітей віком від 6 до 18 років – 5488 грн.).

Для призначення допомоги потрібні:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, заява за встановленою Мінсоцполітики формою, копія свідоцтва про народження дитини (з поданням оригіналу), довідка про захворювання дитини, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу , встановленим МОЗ.

У період призначення допомоги працівниками центрів соціальних служб здійснюється контроль за фактом догляду за хворою дитиною.

На обліку у відділі соціальної допомоги Управління соціального захисту населення Адміністрації Холодногірського району перебуває 14 осіб, які отримують допомогу з догляду за хворими дітьми.

Для призначення допомоги мешканцям Холодногірського району необхідно звертатися до відділу соціальної допомоги Управління соціального захисту населення Адміністрації Холодногірського району (вул. Коцарська, 54), тел.: (068) 403-08-21.