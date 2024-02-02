02.02.2024 11:11 Рита Парфенова

Повідомлено про підозру мешканцям Харківщини та російським військовим, які разом грабили та катували мирне населення

Зловмисники, що діяли на окупованій території Вовчанської територіальної громади, отримали підозру від правоохоронців за тероризування та мордування цивільного населення, а також грабіж та інші злочини.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, чотири громадяни України та чотири військовослужбовці російської федерації забирали майно у мирних громадян, завдаючи збитків на суму понад 10 мільйонів гривень.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області, злочинну группу, в якій брали участь військовослужбовці російської армії, організував 46-річний місцевий мешканець з прізвищем "Чиж". Група здійснювала пограбування, вимагала гроші та майно від мирних громадян, а також фактично катувала та мордувала жителів. "Чиж" брав активну участь в злочинних діях, надавав інструкції та вказівки для вчинення злочинів.

Згідно зі зібраними доказами, зловмисники заволоділи різноманітним майном, включаючи автотранспорт, гроші та мисливське знаряддя. Окрім того, вони вимагали від фермерів платити гроші за можливість ведення сільськогосподарської діяльності.



Один із свідків розповів про факти катування та пограбування, вказавши, що "Чиж" особисто керував бандою та брав участь в скоєнні злочинів. Постраждалі розповіли про фізичне та психічне насильство, якому їх піддавали військовослужбовці російської армії.



Так, у садовому товаристві в селі Бугаївка, погрожуючи охоронцям зброєю, з території домоволодінь громадян зловмисники заволоділи квадроциклом “Outlander”, автомобілем “Land Rover Range Rover Autobiography”, грошима у сумі 2500 доларів, побутовою технікою, прогулянковим судном, мотоциклом, кількома карабінами та гладкоствольними рушницями. У селі Графське - «Toyota Land Cruiser Prado» та снігоходом.



«Я охороняв дачне селище, коли приїхав «Чиж» з військовими рф. Вони погрожували зброєю та наказали відкривати гараж. Ми з товаришем відмовились. Тоді вони зірвали ролети гаража. Техніка стояла без коліс», - розповідає один з очевидців події.



Зловмисники почали бити чоловіків автоматами у живіт та по голові.



«Перед тим, як до нас зайшли, вони виносили дорогі речі з інших будинків, завантажували у машини, а коли вже черга прийшла до нас, вони забрали техніку. Били, знущались», - згадує постраждалий.

З учбового центру одного з вишів, що розташований в селі Верхня Писарівка, фігуранти вивезли понад 34 тисячі кілограмів картоплі. Викрадені овочі вони продали на місцевому ринку в місті Вовчанськ, а виручені кошти розділили між собою.

З учбового центру одного з вишів, що розташований в селі Верхня Писарівка, фігуранти вивезли понад 34 тисячі кілограмів картоплі. Викрадені овочі вони продали на місцевому ринку в місті Вовчанськ, а виручені кошти розділили між собою.

Зі слів охоронця садового товариства, саме мешканець Вовчанська «Чиж» здійснював керівництво бандою. Він давав наводку, де і що можна вкрасти. Та й сам брав безпосередню участь у злочинах.

За дозвіл почати посівну зловмисники вимагали з фермерів по 50 доларів з кожного гектара землі.

Крім пограбувань й вимагань, вони вчиняли й інші злочини проти громадян. “Чиж” під загрозою насилля, посадив до автомобіля чоловіка, який 24 лютого 2022 року зірвав прапор рф, що був піднятий на площі міста Вовчанська. Він привіз потерпілого до місця, де окупанти здійснювали допити та утримували цивільних громадян.

Чоловіка побили руками та кувалдою, одягнули на голову мішок та близько 4 годин незаконно утримували. Військові рф систематично катували та мордували затриманого, а потім вивезли на узбіччя дороги та відпустили.

Аналогічним чином постраждав ще один місцевий мешканець. У нього вимагали повернути зброю, яку він забрав з розбитої колони збройних сил російської федерації біля околиць села Шестакове. У чоловіка забрали двох синів та помістили до камери. Одного з них піддавали тортурам, поки батько не повернув зброю окупантам.

Внаслідок проведених слідчих заходів і експертиз були зібрані беззаперечні докази причетності до злочинів восьми осіб. За ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.