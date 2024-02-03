03.02.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

Гострі респіраторні вірусні інфекції: у МОЗ надали корисні поради

В Україні триває епідсезон, кількість випадків гострих респіраторних захворювань (у тому числі грипу та COVID-19) зростає. Від початку жовтня занедужали вже майже 2,5 мільйона українців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Причиною гострих респіраторних захворювань можуть бути як бактерії, так і віруси, проте здебільшого сезонні хвороби мають вірусне походження (їх називають гострими респіраторними вірусними інфекціями або ГРВІ). Їхні прояви можуть бути різними, проте є і споріднені: температура, відчуття слабкості, нежить, біль у горлі тощо.

Фахівці зазначають, якщо виявилися перші ознаки ГРВІ, треба звернутися до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням. Проте якщо людина з якихось причин не маєте доступу до медичної допомоги, варто дотримуватися таких правил:

Пити багато рідини.

Відпочивати.

Стежити за температурою тіла.

Дотримуватися режиму провітрювання приміщення.

Не призначати собі ліки. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає сама по собі.

Уникати контактів із людьми, щоби не поширювати інфекцію.

Обовʼязково звернутися до лікаря за першої нагоди.

Що важливо пам’ятати у випадку підвищення температури тіла:

У дітей потрібно знижувати температуру, яка сягає позначки 38 °С, у дорослих – 38,5 °С.

Для зниження високої температури тіла використовуйте парацетамол або ібупрофен, вживати ацетилсаліцилову кислоту небезпечно. Обовʼязково дотримуйтеся інструкції.

Після приймання препаратів температура не має падати одразу до 36,6 °С. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки працюють. Якщо температура не падає або зростає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу ліків.

Щоби температура почала падати, потрібно забезпечити тілу фізичне охолодження – зняти зайвий одяг. Можна також обтертися водою, на кілька десятих градуса прохолоднішою за температуру тіла.

Загортатися у ковдру, щоби «перепітніти», небезпечно.

Також не можна натирати себе або дитину алкоголем чи оцтом. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію.

У МОЗ також нагадують, що висока температура тіла сама по собі не є приводом викликати «швидку». Але якщо на тлі гарячки людина має задишку, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та пронос, біль в грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості, судоми – зверніться по допомогу за номером 103.

Також необхідно:

Регулярно мити руки або використовувати антисептик.

Якщо використовуєте захисну маску – робіть це правильно: періодично змінюйте і мийте руки після кожного її торкання.

Прикривати ліктем рот і ніс, коли чхаєте або кашляєте.

Уникати скупчень людей.

Дотримуйтися фізичної дистанції.

Щеплюватися проти грипу та COVID-19.

«Пам’ятайте, вакцинуватися проти грипу можна дорослим і дітям з піврічного віку, а від коронавірусної хвороби – дорослим і дітям від 5 років»,- зазначили у МОЗ.

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