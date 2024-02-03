03.02.2024 15:15 Віталій Хінєвіч

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

За добу працівники поліції оперативно опрацювали 899 викликів від мешканців Харківської області, передає РЕДПОСТ .

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби. На одному з блокпостів були вилучені гранати та патрони.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

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