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03.02.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

За добу працівники поліції оперативно опрацювали 899 викликів від мешканців Харківської області, передає РЕДПОСТ .

 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби. На одному з блокпостів були вилучені гранати  та патрони. 
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.
 
Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася смертельна ДТП.
 
Тэги:  події, харків
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