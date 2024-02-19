    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові домашній кривдник зберігав гранати та штик-ніж
19.02.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові домашній кривдник зберігав гранати та штик-ніж

Небезпечні боєприпаси 40-річний чоловік зберігав за місцем мешкання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
17 лютого до Харківського районного управління поліції надійшло повідомлення від 45-річної жінки про те, що її чоловік висловлюється нецензурною лайкою та погрожує фізичною розправою.
На місце події виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції ХРУП № 1. 
 
Поліцейські встановили, що чоловік вчиняє стосовно дружини домашнє насильство психологічного характеру і винесли терміновий заборонний припис щодо порушника. Під час розмови поліцейські з'ясували, що чоловік зберігає вдома дві гранати іноземного походження та штик-ніж від АК-74. 
 
Речові докази були вилученні та направлені на експертне дослідження.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.02 Надзвичайні події Патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області 16.02 Надзвичайні події Був прив'язаний біля магазину: у Харкові цуценя шукає родину 15.02 Надзвичайні події В Ізюмському районі виявлено порушників рибоохоронного законодавства
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 