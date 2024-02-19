19.02.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові домашній кривдник зберігав гранати та штик-ніж

Небезпечні боєприпаси 40-річний чоловік зберігав за місцем мешкання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

17 лютого до Харківського районного управління поліції надійшло повідомлення від 45-річної жінки про те, що її чоловік висловлюється нецензурною лайкою та погрожує фізичною розправою.

На місце події виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції ХРУП № 1.

Поліцейські встановили, що чоловік вчиняє стосовно дружини домашнє насильство психологічного характеру і винесли терміновий заборонний припис щодо порушника. Під час розмови поліцейські з'ясували, що чоловік зберігає вдома дві гранати іноземного походження та штик-ніж від АК-74.

Речові докази були вилученні та направлені на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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