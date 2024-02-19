19.02.2024 13:15

Окупанти обстріляли Вовчанськ: поранення отримали двоє людей

19 лютого близько 9:45 окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль.

Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, збройні сили рф обстріляли місто з мінометів.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram