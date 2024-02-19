    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли Вовчанськ: поранення отримали двоє людей
19.02.2024  13:15   

Окупанти обстріляли Вовчанськ: поранення отримали двоє людей

19 лютого близько 9:45 окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль.
 
Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, збройні сили рф обстріляли місто з мінометів. 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
 
 
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.02 Надзвичайні події На Харківщині знешкодили бойову частину російської крилатої ракети 19.02 Надзвичайні події Намагалась русифікувати навчальний процес: на Харківщині взято під варту колаборантку 19.02 Надзвичайні події Авіабомба влучила у житловий будинок: «Харківобленерго» висловлює співчуття родині і близьким загиблого колеги
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 