19.02.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

Авіабомба влучила у житловий будинок: «Харківобленерго» висловлює співчуття родині і близьким загиблого колеги

Електрогазозварник Куп'янського високовольтного району електричних мереж Віктор Цуканов, загинув 17 лютого внаслідок влучання авіабомби в житловий будинок в Куп'янську.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Віктору Цуканову було 59, він працював у товаристві з 1986 року. Під час війни залишався в Куп'янську та продовжував виконувати свої обов'язки.

"Віктор Олександрович був дуже доброзичливою та щирою людиною. Завжди посміхався та добре ставився до оточуючих. Його всі поважали за безвідмовність, працьовитість, відповідальне ставлення до своїх обов'язків. Віктор брався за будь-яку роботу, не тільки зварку, виконував все, з чим просили допомогти.

Був дуже роботящий – справжній чоловік, про яких кажуть "з руками". У вільний від роботи час часто допомагав колегам та сусідам з різними побутовими питаннями: щось полагодити чи змайструвати. Це тяжка втрата для всіх нас", - розповіли колеги Віктора Цуканова з Куп'янського ВРЕМ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 лютого близько 13:20 ворог наніс авіаудари по житлових секторах міста Купʼянськ.