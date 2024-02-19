19.02.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

Катували та знущалися з неповнолітнього хлопця: на Харківщині слідчі повідомили про підозру трьом поплічникам ворога

Зловмисники незаконно ув’язнили на той час 16-річного підлітка у приміщенні ізолятора тимчасового тримання та проводили жорстокі допити, змушуючи хлопця надавати відомості про проукраїнські налаштованих осіб, себе, мисливців, учасників ООС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Як розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, на території Харківщини правоохоронці виявили 28 катівень. Найбільше таких місць зафіксували у містах Ізюм, Куп'янськ, Балаклія, Вовчанськ. За даними фактами слідчі поліції розслідують 10 кримінальних проваджень.

«Найбільшу катівню зафіксували у місті Куп'янськ. вони утримували більше 150 людей одночасно. Хоча це приміщення розраховане для утримання лише 45 людей. Наразі у нас 77 потерпілих у кримінальному провадженні. Історії, які вони розповідають, дуже жахливі», - зазначив Сергій Болвінов.

Майже всіх «затриманих» катували електричним струмом, били, деякі знаходилися там більше 100 днів. Окупанти не зважали на стать громадян. До всіх ставилися зі зневагою, всіх били і всіх катували.

У серпні 2022 року невідомі, одягнені у камуфльований одяг військового зразку, у балаклавах, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю, силою посадили 16-річного хлопця до автомобіля та доставили до приміщення ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції. Хлопця незаконно ув’язнили. Троє катів, погрожуючи розправою над підлітком та його близькими, змушували його присідати, віджиматися від підлоги, надягали протигаз на голову з перекриванням дихальних шляхів, били.

За словами потерпілого Артура, таким чином зловмисники змушували його надавати відомості про проукраїнські налаштованих осіб, мисливців, учасників ООС. Неповнолітнього обмежували у їжі та воді, 16 днів протиправно утримували у камері разом з іншими «затриманими».

Юля, опікун Артура, розповідає, як щодня приходила до катівні, приносила хлопцю їжу, воду, теплий одяг, ковдри. Однак майже нічого з цього до Артура не доходило. Жінка намагалася переконати окупантів, що хлопець неповнолітній і його не можна було затримувати. Все виявилося марним.

Через 16 діб підлітка звільнили, однак змушували приходили щодня до відділу поліції «відпрацьовувати».

Артур згадує, як пішки з сусіднього села ходив до Куп'янська, де зловмисники примушували його розбирати завали, мити автотранспорт військових рф, прибирати сміття, мити посуд на їх кухні, складати дрова. Лише 8 вересня, коли місто було деокуповане, він нарешті звільнився.

В ході роботи по кримінальному провадженню слідчі встановили, які саме з російських підрозділів розміщувалися у приміщенні катівні, знайшли їх фото. Хлопець впізнав своїх кривдників.

Виявилось, що до злочину причетні троє мешканців Куп’янського району 28 та 32 років, які перейшли на бік окупантів. Двоє чоловіків – колишні поліцейські, які були звільнені з лав Нацполіції за державну зраду. Вону влаштувалися на посади у незаконно створеному окупантами управлінні внутрішніх справ. Третій – безробітний місцевий мешканець, який за власною ініціативою допомагав окупантам.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомили трьом мешканцям Харківщини про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

28 і 32-річним колишнім поліцейським додатково повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

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