11.11.2022 14:55 Віталій Хінєвіч

У Балаклії відновлено доступ до нотаріальних послуг

Громадяни потребують нотаріальних послуг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що нотаріуси, які працюють у Балаклії, відтепер знову можуть надавати мешканцям міста нотаріальні послуги.

Цього тижня до Мінреінтеграції надійшло звернення від нотаріусів відповідного округу щодо поновлення доступу до реєстрів, необхідних для вчинення нотаріальних дій.

З огляду на те, що Балаклія деокупована вже майже два місяці тому, все більше громадян, які повернулися до міста, потребували послуг вказаних спеціалістів.

Завдяки оперативному реагуванню Мін’юсту, було відновлено доступ нотаріусів Балаклії до єдиних і державних реєстрів. Таким чином, фахівці можуть повноцінно працювати з реєстрами та надавати свої послуги містянам.