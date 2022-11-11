11.11.2022 14:23 Рита Парфенова

Харківські комунальники усувають сімнадцять пошкоджень на водоводах

11 листопада аварійні бригади усувають 17 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на ділянки війшки понад 20 бригад аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал».



Зокрема, складну аварійну ситуацію ремонтники оперативно ліквідують на водоводі діаметром 1200 мм по проспекту Тракторобудівників.



«Завдяки грамотним та вмілим діям ремонтних бригад відновлювальні роботи на ділянці водоводу йдуть за заздалегідь відпрацьованим планом. Причиною виникнення подібних аварійних ситуацій є не тільки незадовільний технічний стан окремих трубопроводів, а в більшості випадків ворожа агресія, що не припиняється. Обстріли та ракетні удари продовжують тією чи іншою мірою руйнувати водопровідне господарство міста. Але ми повністю готові до цих викликів і утримуємо ситуацію під повним контролем», - наголосив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.



Напередодні бригадами АВР було оперативно ліквідовано 9 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядковано 14 оглядових колодязів.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, 11 листопада з 9:00 11 листопада до 24:00 припинено водопостачання частини Салтівского району.