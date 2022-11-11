11.11.2022 13:51 Рита Парфенова

На Харківщині в окупації чоловік привласнив «нічийне» авто (фото)

Зловмисник викрав автомобіль «Fiat» під час тимчасової окупації міста Ізюм.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

В жовтні до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області звернувся чоловік. Він повідомив, що повернувшись додому, виявив відсутність свого автомобіля «Fiat».



Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та повернули власнику. Як з’ясували слідчі, під час тимчасової окупації міста Ізюм 36-річний чоловік скористався відсутністю догляду за автомобілем та незаконно заволодів ним.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.



10 листопада слідчі під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, по Харкову каталися на мотоциклі, який був у міжнародного розшуку.