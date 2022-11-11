11.11.2022 15:01 Рита Парфенова

Дзеркальна дата 11 листопада: чого чекати знакам зодіаку

Дата 11.11.2022 наділить людей небувалим натхненням та дивовижною інтуїцією - недарма нумерологи називають одиницю однієї з наймістичніших цифр.

Що можна і потрібно зробити цього дня? Провести час із близькими, зберегти позитивний настрій, а також вирішити фінансові питання. Для яких знаків зодіаку цей день буде сприятливим, розповідає РЕДПОСТ.

Овен

Овнам варто виявляти свої найкращі якості на роботі – це значно зміцнить ваші позиції та підніме авторитет. Увечері можна сходити у гості або провести вечерю у романтичній обстановці. Спробуйте перезавантажитись і надихнутися на нові звершення.

Телець

Тільці намагатимуться робити одночасно кілька справ одразу. Нічим добрим це не закінчиться. Деякі справи так і залишаться незавершеними. Складіть план і слідуйте йому. Також зірки гороскопу радять Тельцю зайнятися своїми фінансами.

Близнюки

Доля подарує вам можливість покращити своє життя. Будьте уважні до знаків Всесвіту та прислухайтесь до своєї інтуїції. Цей день дасть вам можливість найближчим часом отримати все те, що ви хочете. Однак будьте обережні. Не варто влазити в авантюри і довіряти пройдисвітам.

Рак

Будь-які серйозні справи як професійного, так і господарського плану сьогодні будуть приречені на провал, тому не варто за них братися. Ракам варто приділити час відпочинку.

Лев

Левам цей день принесе успіх та славу. Ймовірно, ви закінчите роботу над якимось важливим проектом, який до того ж принесе хороші гроші. Проте на Львів чекає затяжний конфлікт. Можливі фінансові втрати.

Діва

П'ятниця ідеально підходить для домашніх турбот, приготування їжі, творчості та читання. Сни у цей день віщі. Постарайтеся запам'ятати те, що вам снилося вночі. Бійка уві сні, сварка з близькими – до благополуччя. Дівам також варто сходити завтра в гості до своїх близьких. Сімейний вечір подарує вам теплі відчуття та позитивні емоції.

Терези

Цього дня ви можете зіткнутися із спокусами, які так і будуть манити вас. Але перш ніж робити якийсь вчинок, подумайте, чи варто ця гра свічок. А якщо ви збиралися завести романтичне знайомство, відкрити свої почуття або поговорити про плани на спільне життя, кращого часу їм не знайти. Дійте!

Скорпіон

У Скорпіонів п'ятниця буквально просочиться напруженістю, здатною вилитися в конфлікт! Крім того, Скорпіони завтра можуть потрапити до епіцентру пліток. Щоб уникнути негативних наслідків, тримайте язик за зубами. Запасіться терпінням, щоб не потрапити на провокації.

Стрілець

Зірки обіцяють вам плідний день. У першій половині вам доведеться добре попрацювати, а вже ввечері ви зможете трохи розслабитися. Однак є ймовірність того, що вам доведеться обстоювати свої інтереси у суперечці з начальством, знайомими та колегами. Що б не сталося, зірки гороскопу радять Стрільцям не гарячкувати, а спокійно пошукати потрібні аргументи у суперечці.

Козеріг

Зірки віщують Козерогу день, сповнений приємних новин, подій і навіть сюрпризів. День також схиляє Козерогів до романтизму. Зробіть приємний сюрприз своїй другій половинці. Ніч обіцяє бути бурхливою.

Водолій

Водоліям завтра варто звернути увагу на своє здоров'я . У вас можуть спостерігатися головний біль або проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Також Водоліям краще відмовитися від будь-яких переговорів, оскільки взаєморозуміння з партнерами досягти все одно не вдасться, а ось зіпсувати стосунки, які тривали роки, цілком.

Риби

У п'ятницю Рибам треба добре попрацювати та розібратися з усіма своїми справами. Навіть не надумайте відкладати справи на суботу — вам треба добре відпочити, інакше вигоряння буде не за горами. Загалом день у Риб пройде легко і спокійно, якщо, звичайно, вони пливуть за течією. Астрологи радять провести вечір удома.