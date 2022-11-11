11.11.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

На Салтівці підірвалися на боєприпасі підлітки: інформація від правоохоронців

У Харкові підірвалися двоє неповнолітніх хлопчиків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 12 і 15-річні харків’яни дістали поранення. Постраждалих було доставлено до медичних закладів.

На місці події поліцейські виявили вирву розміром 25х25 см та глибиною 10 см. Також було вилучено металеві уламки від бойового елемента реактивної системи залпового вогню.

Попередньо встановлено, хлопці знайшли підривач від РСЗО, який здетонував.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 11 листопада близько 11:30 по вулиці Бучми у місті Харків, двоє підлітків підірвалися на касетному боєприпасі.

Источник: Поліція Харківської області

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