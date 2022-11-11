11.11.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Харківобленерго представило новий графік відключення світла

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 14 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що з 14 по 20 листопада в Харківській області діятиме новий графік відключення світла.

У графіку, як і раніше, зазначено 12 черг відключення електропостачання. Світло відключатимуть з 7:00 до 21:00 не більше, ніж на три години.

Ознайомитись із графіком відключення світла можна на сайті

Нагадаємо, у Харківській області відновили ще одну переправу.