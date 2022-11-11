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11.11.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

Харківобленерго представило новий графік відключення світла

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 14 листопада.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Повідомляється, що з 14 по 20 листопада в Харківській області діятиме новий графік відключення світла.
 
У графіку, як і раніше, зазначено 12 черг відключення електропостачання. Світло відключатимуть з 7:00 до 21:00 не більше, ніж на три години.
 
Ознайомитись із графіком відключення світла можна на сайті.
 
Нагадаємо, у Харківській області відновили ще одну переправу.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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