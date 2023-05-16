У Харкові відзначили переможців фотоконкурсу «Українському роду нема переводу!»

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Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Вам можуть зробити привабливу пропозицію, яка обіцяє виявитися перспективною та прибутковою. А ось у плані здоров'я будьте обережнішими.

Прогноз погоди у Харкові на 16 травня Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.