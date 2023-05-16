16.05.2023 21:31 Дмитро Колонєй
У Харкові відзначили переможців фотоконкурсу «Українському роду нема переводу!»
Захід у Харкові був присвячений Міжнародному дню сім’ї.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Адміністрацію Новобаварського району, у Харкові відзначили переможців фотоконкурсу «Українському роду нема переводу!».
Голова райадміністрації Тетяна Цибульник та депутат міськради Юрій Медведєв привітали родини, які отримали найбільшу кількість вподобайок під час фінального голосування:
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Перше місце виборола родина Макодзеба. Мама Олена працює вихователем у дитсадку №181, тато Євген займається фермерством, а донька Кіра навчається у 1-му класі.
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Друге місце посіла багатодітна родина Федорченків. Володимир та Любов мають четверо синів, троє з яких вже дорослі, та 13 онуків. З початку війни діти готували сніданки для українських захисників, допомагали евакуйовувати людей з міста.
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Третє місце посіла родина Никонович. Єлизавета - вчителька з Харкова, Сергій - залізничник з Бахмуту. Мають доньку Ольгу. Сьогодні вся родина разом мешкає у Харкові.
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