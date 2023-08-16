16.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня

Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.



Вітер північно-східний, 5–10 м/с.



Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 29–31°.

Народні прикмети

Цього дня часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор – чекай сніжну зиму.

Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.