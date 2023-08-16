    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня
16.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня

Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 29–31°.

Народні прикмети

Цього дня часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор – чекай сніжну зиму.

Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня 14.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня 13.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 