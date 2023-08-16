Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня

Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 29–31°.
Цього дня часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор – чекай сніжну зиму.
Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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